زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب تشيلي

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 95 كيلومترًا عن بالينار شمالي البلاد، وعلى عمق 14.3 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

ووقع زلزالان قويان قبالة الساحل الشمالي في تشيلي المطل على المحيط الهادئ صباح الثلاثاء بفارق نصف ساعة عن بعضهما البعض، ولم يتم تسجيل سوى أضرار طفيفة فقط.