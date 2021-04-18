"الشؤون الإسلامية" تُشدد على أئمة الجوامع بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية

دعتهم لحث المصلين على التقيد بالتعليمات والبروتوكولات المتعلقة بالحضور للمساجد

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أئمة ومؤذني الجوامع والمساجد، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وحث المصلين على التقيد بالتعليمات والبروتوكولات المتعلقة بالحضور للمساجد.

وفي التفاصيل، وجهت "الوزارة" تعميمًا لكافة فروعها؛ مبنيًّا على توجيه وزير الداخلية، وبرقية وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية، والمتضمنة تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء الكمامة والتأكيد على أئمة ومؤذني المساجد، بالالتزام بذلك والإبلاغ عن أي حالة تخالف الإجراءات الاحترازية.

تَضَمن التوجيه حث المصلين على التقيد بكل الإجراءات الاحترازية حين الحضور للمساجد وعدم مخالفة التعليمات؛ حفاظًا على سلامتهم والسلامة العامة.