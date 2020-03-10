سفارة المملكة في جاكرتا: نسقوا مع خطوط الطيران للعودة

جددت دعوتها للسعوديين هناك بالتواصل معها لتقديم المساعدة

أحاطت سفارة المملكة في جاكرتا المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا بأنه في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، والذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ضرورة التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات.

وجددت السفارة دعوتها لأهمية التواصل معها لتقديم المساعدة عبر الأرقام التالية: "طوارئ شؤون السعوديين: 00628553003000 و00628111806446"، ورقم الهاتف هو 00622128094000، أو عبر البريد الإلكتروني IDEMB@MOFA.GOV.SA.

سفارة المملكة في جاكرتا المملكة العربية السعودية

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 12:10 PM

جددت دعوتها للسعوديين هناك بالتواصل معها لتقديم المساعدة

سفارة المملكة في جاكرتا: نسقوا مع خطوط الطيران للعودة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أحاطت سفارة المملكة في جاكرتا المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا بأنه في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، والذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ضرورة التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات.

وجددت السفارة دعوتها لأهمية التواصل معها لتقديم المساعدة عبر الأرقام التالية: "طوارئ شؤون السعوديين: 00628553003000 و00628111806446"، ورقم الهاتف هو 00622128094000، أو عبر البريد الإلكتروني IDEMB@MOFA.GOV.SA.

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