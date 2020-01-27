"الصحة" لـ"سبق": لم نسجِّل أي حالة من "كورونا الجديد" في السعودية

أكدت أنها تطبِّق الإجراءات الوقائية للقادمين من الصين

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة من كورونا الجديد في السعودية. وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية لـ"سبق": "نوضح لكم أنه لم تُسجَّل أية حالات مؤكَّدة من كورونا الجديد في السعودية".

وأوضحت "الصحة" أنه يجري تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين حسب الأعراف الطبية. مشيرة إلى وجود فَرْق بين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" وفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

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27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 10:31 PM

أكدت أنها تطبِّق الإجراءات الوقائية للقادمين من الصين

"الصحة" لـ"سبق": لم نسجِّل أي حالة من "كورونا الجديد" في السعودية

بدر العتيبي

الرياض

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أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة من كورونا الجديد في السعودية. وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية لـ"سبق": "نوضح لكم أنه لم تُسجَّل أية حالات مؤكَّدة من كورونا الجديد في السعودية".

وأوضحت "الصحة" أنه يجري تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين حسب الأعراف الطبية. مشيرة إلى وجود فَرْق بين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" وفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

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وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

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