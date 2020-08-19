"تعليم الشرقية" توجّه بتكليف منسقي أمن وسلامة لكل مدرسة بالمنطقة

ابتداءً من اليوم وخلال الأسبوعين المقبلين

وجّهت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية كافة مكاتب التعليم والإدارات وجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بتكليف منسقي ومنسقات أمن وسلامة لكل مدرسة ومكتب، ممن يشغلون وظائف إدارية خلال الأسبوعين المقبلين، ابتداءً من اليوم.

وقال مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان: إن إجراءات الأمن والسلامة في المدارس تهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية آمنة، وتتطلب تنفيذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى تشكيل لجنة الأمن والسلامة في كل مدرسة وفقاً للدليل التنظيمي.

وأكد "الشلعان" ضرورة التأكد من صلاحية جميع وسائل السلامة؛ مثل طفايات الحريق، وأجهزة الإنذار، وكواشف الدخان، وإغلاق جميع المفاتيح الكهربائية وأجهزة التكيف بعد انتهاء العمل مباشرة.

ولفت إلى منع الطهي أو إعداد الطعام داخل المبنى المدرسي أو نصب الخيام ونحوها، ومنع استحداث أي مظلات أو سواتر حديثة ورفع ما استُحدث منها، وحظر استخدام أسطوانات الغاز والمواد النفطية والشموع والتوصيلات الكهربائية التي لا تتطابق مع المواصفات السعودية ومواد الفلين بجميع أشكالها.

وأشار "الشلعان" إلى أن الدليل التنظيمي يمنع وقوف السيارات داخل أسوار المباني المدرسية أو عند المخارج لأسباب تتعلق بالسلامة، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ أو الممرات تحت أي سبب كان، مع خلوها من أي عائق، ووضع إرشادات تؤدي إليها، مع تحديد نقاط التجمع للحالات الطارئة على أن تكون واضحة ومعلومة لدى جميع منوسبي المدرسة. مبيناً أن على المدارس التأكد عاجلاً من سلامة المختبرات والمعامل في المدراس ومدى مطابقتها للتعليمات الخاصة بها.

وأكد ضرورة تنفيذ لجنة الطوارئ والإخلاء لخطط فرضية لا تقل عن ثلاث مرات خلال الفصل الدراسي بجميع مدارس المنطقة، واتباع كل التنظيمات الواردة بأدلة الأمن والسلامة.