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دعت إلى ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي

"التعليم": نسبة التحصين للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 85%

كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%.

وقالت الوزارة: بلغت النسبة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%.

وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس.