"التعليم": نسبة التحصين للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 85%

كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%.
وقالت الوزارة: بلغت النسبة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%.
وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس.
دعت إلى ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي
كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%.
وقالت الوزارة: بلغت النسبة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%.
وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس.