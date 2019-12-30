"النقل": إنجاز 50 % من مشروع طريق دوار المستقبل باتجاه أحياء شرق جدة

ترحيل خدمات المياه والكهرباء.. و"الاتصالات السعودية" أوقفت المشروع

أوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي، أن الطريق المتجه من دوار المستقبل بحي المنتزهات بجنوب شرق محافظة جدة هو ضمن مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة مكة المكرمة (المجموعة العشرون)، التي تتضمن: الجزء الأول ويختص بمشروع تنفيذ تحسين (تقاطع طريق قويزة من نهاية طريق [جدة / الليث] باتجاه الشرق بطول ٥.١٦ كلم، وسيرتبط هذا الطريق مستقبلاً بالطريق الدائري الثاني؛ إذ سيخدم الأحياء الواقعة شرق محافظة جدة. وتبلغ نسبة الإنجاز في هذا الجزء ٥٠٪).

وأضاف "العتيبي" بأنه تم إزالة المباني كافة المتعارضة مع مسار المشروع، ويتبقى فقط ترحيل خدمات شركات المياه الوطنية والكهرباء والاتصالات السعودية؛ ليتسنى للمقاول استكمال ما تبقى بالمشروع من أعمال.

أما الجزء الثاني من (المجموعة) فيتضمن مشروع تنفيذ (المرحلة الأولى) من الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة؛ إذ تم الانتهاء من الأعمال كافة بهذا الجزء بنسبة إنجاز 100 %.

وكان مواطنون قد أعربوا عن استيائهم من توقُّف المشروع.