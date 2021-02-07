دراسة أمريكية: تطبيقات "أوبر وليفت" زادت الأزمة المرورية بدلاً من حلها

الزحام زاد بالمناطق الحضرية بنسبة 0.9 % وفترات الاختناق 4.5 %

كشفت دراسة جديدة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا (إم.إي.تي) الأمريكي عن أن تطبيقات خدمات النقل الذكي، مثل أوبر وليفت، أصبحت جزءًا من مشكلة الاختناقات المرورية، وليست جزءًا من الحل كما كان يُفترض.

وأشارت الدراسة إلى أن الهدف من تلك التطبيقات ودعمها كان التقليل من الازدحامات المرورية على أساس اشتراك عدد كبير من الناس في استخدام سيارة واحدة، وتقليل عدد السيارات الخاصة على الطرق.

وبحسب الدراسة، فإن الزحام المروري زاد في المناطق الحضرية منذ دخول شركتَي أوبر وليفت الخدمة بنسبة 0.9 %، وزادت فترات الاختناق المروري بنسبة 4.5 %.

وشملت الدراسة مؤشرًا لزمن الرحلة، وساعات الزحام المروري، وركاب المواصلات العامة شهريًّا، ومتوسط عدد المركبات التي تمتلكها الأسرة.