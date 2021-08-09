"غُـروس الخيرية" تطلق موقعها الرسمي وحساباتها بالتواصل الاجتماعي

"السبيعي": نهدف إلى أتمتة كل أعمالنا وبرامجنا والارتقاء بخدماتنا

دشّنت "غروس الخيرية"، اليوم، الموقع الرسمي للمؤسسة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل الأمثل مع المستفيدين من خدماتها الخيرية وبرامجها المتنوعة.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، إبراهيم بن محمد السبيعي: إن إطلاق المؤسسة لوسائلها الاتصالية التقنية يأتي في إطار اهتمام المؤسسة في أتمتة كل أعمالها وبرامجها، واقترابها من كل الجهات والجمعيات والشركاء في العمل الخيري في هذا الوطن المعطاء.

وأضاف "السبيعي" أن "غروس" مؤسسة خيرية مانحة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأسسها ورثة الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي - رحمه الله- لتواصل جهوده الخيرية والاجتماعية، وفقاً لوصيته ورؤيته الواردة في وصية وقفه، مع الاهتمام بقيام المؤسسة بعملها وفق أعلى معايير العمل المؤسسي المنظم المرتكز على الشفافية والالتزام.

وأشار "السبيعي"، إلى أن المؤسسة تتولى إدارة العمل الخيري الذي أوصى به الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي- رحمه الله -، إضافة إلى إدارة المبادرات المتنوعة الممولة من ذريته ورثته؛ وذلك من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف: إن بوابة المنح الخيري ترحب بالطلبات الواردة إلى المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني (ghoroos.sa)، لمدة شهر ابتداء من هذا اليوم الاثنين 01/01/ 1443هـ، بحسب ضوابط ومجالات المنح التي تدعمها المؤسسة لعام 2021م، وتشمل: مشروعات وبرامج الاستثمار الاجتماعي: وهي المشروعات والبرامج التي تحقق عوائد مالية واجتماعية، وتعالج مشكلة اجتماعية قائمة، وكذلك برامج المنح التنموي: وهي المشروعات والبرامج الصحية، وتمكين الفقراء والمحتاجين، ورعاية الأيتام وتمكينهم، موضحاً أن جميع الطلبات الواردة عبر البوابة ستخضع للدراسة اللازمة من قبل الأمانة العامة في المؤسسة وفق إجراءات الأنظمة واللوائح المعتمدة.

واختتم "السبيعي"، تصريحه، بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم- لإتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية المانحة بالمساهمة في تقديم واجبها في خدمة الوطن وتنميته، وتذليل الصعوبات أمامها في هذا المجال.

ودعا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا المبارك عزه ورخاءه وأمنه واستقراره، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.