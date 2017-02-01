66 يومًا على تنفيذ الضوابط الجديدة لبرنامج البيع على الخارطة

"وافي" يضمّ في عضويته ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات

كشف أمين عام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة الإسكان "محمد بن سعود الغزواني"؛ أن برنامج "وافي" يرمي إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل وأثناء مرحلة التطوير أو البناء.

وقال "الغزواني" خلال لقاء شرفات الذي نظمته غرفة الشرقية مساء الأربعاء 26 يناير 2017 بعنوان: "حديث في التطوير": "البرنامج يلزم المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، انطلاقًا من رؤيته بأن يكون أحد البرامج المتميزة والرائدة محليًّا وعالميًّا في الإشراف على مجال التطوير العقاري".

وأضاف: "يهدف البرنامج إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري والإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية وخفض تكاليف التملك لتيسير حصول المواطن على المسكن المناسب".

وأردف، خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بالغرفة "المهندس حامد بن حمري": "دور وافي يكمن في الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشاؤها، سواء كانت سكنية واستثمارية وخدمية وسياحية وتجارية وصناعية ومكتبية أو منتجات أخرى".

وتابع: "برنامج "وافي" يدخل في عضويته ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار والعدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، كما تتشارك اللجنة مع الجهات الحكومية المعنية كصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" وهيئة السوق المالية".

وحول مهام "وافي"، قال "الغزواني": "تشمل منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص، على أن يكون منها الصك الإلكتروني، كما يضع الشروط والمتطلبات لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة، وشروط تشغيلية للمنافع المشتركة وشروط إدارة جمعيات الملاك لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة، بالإضافة إلى ضوابط الاستثناءات من الصك، وشروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين".

وأضاف: "إجمالي عدد الوحدات المرخصة في المملكة بلغ "41.905" وحدات؛ حيث مثلت المنطقة الشرقية "1117" وحدة، فيما رخص في الرياض "12805" وحدات، وفي جدة "18801" وحدة، معلنًا أن الضوابط الجديدة ستكون تحت النفاذ في الأحد 5 رجب 1438 الموافق 2 أبريل 2017".

وفي ختام اللقاء تم تكريم الضيف بمنحه درعًا تذكارية.