ولي ولي العهد يوجه بنقل مواطن من المالديف للمملكة بالإخلاء الطبي

كان سيقضي شهر العسل مع زوجته قبل أن يداهمه عارض صحي

وجّه ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بنقل المواطن محمد بن سعيد العامري عبر طائرة الإخلاء الطبي من جزر المالديف إلى جدة، وذلك عقب عارض صحي أُدخل على إثره للعناية المركزة بأحد المستشفيات هناك حيث كان سيقضي شهر العسل مع زوجته.

وقال والد زوجة المريض صالح العقيل لـ"سبق": "السفارة السعودية قامت فور علمها بنقل المريض إلى المستشفى وتقديم كافة الخدمات له على حساب الدولة كما نقلت زوجته للفندق وجهزت وسيلة نقل لها يوميًا لتتمكن من زيارة زوجها".

وأضاف: "قامت السفارة بمتابعة شخصية من السفير المهندس بدر علي الكحيل ونائبه مترك عبدالله الدوسري باستخراج تقرير طبي من المستشفى وإرساله للجهات المختصة في السعودية، وعلى ضوئه صدرت الموافقة على نقله للسعودية بإخلاء طبي".

وأردف: "سيصل مساء اليوم المريض إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل نقله لأحد المستشفيات بالمحافظة".

وأعرب "العقيل" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ولسفير المملكة في جزر المالديف.