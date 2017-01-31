ولي ولي العهد يبحث مجالات توطين الصناعات العسكرية مع شركة لوكهيد مارتن

وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوسن.



وتم خلال اللقاء استعراض عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

