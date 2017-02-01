ولي العهد يعزي "بن سويعد" في وفاة نجله العقيد خالد بن عثمان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة بني كبير بمنطقة الباحة الشيخ عثمان بن أحمد بن سويعد في وفاة نجله العقيد خالد بن عثمان مساعد مدير مرور منطقة الباحة.

وسأل ولي العهد الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما قدم بن سويعد خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد مؤكداً أن هذه المواقف الإنسانية النبيلة ليست بمستغربة من قيادة هذا البلد.