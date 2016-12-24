ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين

في اتصال هاتفي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وقد عبّر سمو رئيس الوزراء البحرين عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

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24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438 06:42 PM

في اتصال هاتفي

ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وقد عبّر سمو رئيس الوزراء البحرين عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

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