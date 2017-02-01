وفاة والد الشيخ عبدالله العنزي

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، والد منسق الشؤون الإعلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبدالله بن يتيم العنزي، وسوف يُصلى عليه بعد صلاة العصر، اليوم الأربعاء، بجامع الراجحي، بحي الجزيرة في الرياض، ويوارى جُثمانه بمقبرة النسيم بالرياض.

ويستقبل العزاء في منزل أسرته الكائن بحي الندوة شرق العاصمة الرياض الواقع بجوار مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظيم، أو بالاتصال على جوال الشيخ عبدالله/ 0541212128، أو ابنه الأكبر فايز المهندس بمدينة الملك عبدالعزيز الطيبة بالحرس الوطني/ 0503211290.

"سبق" تسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.