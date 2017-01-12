وفاة ثلاثة مقيمين وإصابة مواطن في تصادم جنوب عفيف

وقع وجهاً لوجه على طريق المردمة إلى الرياض

لقي ثلاثة مقيمين مصرعهم، وأصيب مواطن، في حادث تصادم وقع على طريق عفيف -المردمة إلى الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الحادث وقع وجهاً لوجه بين مركبتين كانت تقل إحداهما أربعة مقيمين والأخرى يستقلها المواطن، حيث أسفر ذلك عن وفاة الثلاثة المقيمين فيما أصيب الرابع بكسور ونقل للمستشفى.