وسم #مساعد_الرشيدي_في_ذمه_الله يصل لترند على توتير

إعلاميون ونشطاء يرثونه بعد إبداعات شعرية استمرت ٣٠ عاماً وخلدت بالأذهان

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي توتير وسم #مساعد_الرشيدي_في_ذمه_الله عبر من خلاله عدد من الشعراء والإعلاميين عن تعازيهم الحارة لوفاة سيف الشعر الشاعر مساعد الرشيدي حيث حرص محبوه على رثاءه وتوديعه بعد أن سطر إبداعات شعرية طيلة أكثر من ٣٠ عاما وخلدت في الأذهان.

ووصل الوسم للترند فور إنشائه حيث قدم النشطاء التعازي لذويه ومحبيه حيث غرد الأمير نواف بن فيصل "‏رحم الله #مساعد الرشيدي كان أخا كريماً أحب وطنه وأخلص له جدد بالشعر وابدع خالص التعازي لأسرته الكريمة ومحبيه -لآخر لحظة وحب الوطن بعروقه".

وأضاف الشاعر فهد عافت مغردا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون. إلى جنّةٍ عرضها السماوات والأرض يا صاحب عمري. يا مساعد الرشيدي اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه وأسكنه جنتك".

فيما قال الشاعر نايف صقر مغردًا " لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون رحمات الله عليك يا مساعد رحمات الله عليك يابوفيصل عظم الله أجر والدك وأسرتك ومحبيك والناس".

وقال الشاعر فيصل اليامي في تغريدة "إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله أن يتقبل مساعد الرشيدي بواسع رحمته ومغفرته اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين".

من جانبه دعا رئيس نادي الأهلي السابق مساعد الزويهري في تغريدة له قائلا: اللهم املأ قبره بالرّضا والنور والفسحة والسرور، وانقله إلى دار رضوانك ومحل غفرانك. إنا لله وإنا إليه راجعون.