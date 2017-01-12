وزير خارجية مصر يردّ على وكالة الأنباء الألمانية: هذه هي علاقة القاهرة بالرياض

أكد أن بلاده لن تنخرط في أي صراع عسكري بسوريا.. وقال: الحل في المسار السياسي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن العلاقات بين مصر والسعودية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح والتوافق في الرؤى قدر الإمكان، في إطار من التعاون والتشاور والتنسيق.

وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مصر لها منهج ثابت في سوريا لم يتغير، وهناك تفهّم وتنسيق وتشاور بين مصر والسعودية حول هذا الموضوع"، مضيفاً أن البلدين شريكان أيضاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويسعيان لتعزيز الحل السياسي هناك.

وأكد "شكري" أن مصر لن تنخرط في أي صراع عسكري في سوريا، مشدداً على أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية سوى المسار السياسي.

وقال: "لا بد أن يقر المجتمع الدولي بأن الصراع العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سوريا، ولن ينتهي هذا الصراع في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية، وستظل تعمل على زعزعة استقرار سوريا، إذا لم تكن هناك مصداقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل".