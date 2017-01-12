وزير خارجية أمريكا المرشح يُفحم "سيناتور جمهوري".. والسبب سؤال عن السعودية

حاول "روبيو" إيقاعه في الفخ أثناء جلسة استماع له بالكونجرس لتقديم أوراق اعتماده

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "ريك تيلرسون" وزير الخارجية الأمريكي المرشح في إدارة دونالد ترامب المقبلة، رفض تسمية المملكة العربية السعودية بأنها تنتهك حقوق الإنسان؛ حيث حاول السيناتور الجمهوري مارك روبيو إيقاعه في الفخ أثناء جلسة استماع له أمام الكونغرس؛ لتقديم أوراقه كوزير للخارجية، وبدلاً من ذلك رد الوزير على مارك روبيو قائلاً: "إن القول أو تسمية الحكومات الأجنبية بتوصيفات مثل هذه تعد قصيرة النظر".

وأمام إصرار "روبيو" أن السعودية لا تسمح بقيادة المرأة للسيارة، وهناك شكوك تتحدث عن ضعف في حقوق الإنسان في ما يخص ملف السجناء رد عليه "تيلرسون" بالقول: "هل هذه طريقة مناسبة لتسمية الدول أو شخص ما وتوصيفه بأوصاف غير منطقية تساعد على إحراز تقدم نريده؟".

وتابع الوزير قائلاً: "إن تسمية حكومة أجنبية وتوصيفها بأنها تنتهك حقوق الإنسان عمل غير دبلوماسي، وربما يأتي بنتائج عكسية"، وزاد: "إنه من الواضح أن هناك سوء فهم بأنني أرى العالم بعدسة أخرى، لكنني واضح الرؤية وواقعي في التعامل مع الثقافات".

وتابع: "إن المملكة العربية السعودية كانت تحرز تقدماً في مجال حقوق الإنسان، ولكن ببطء"، وأقترح أن نهج "روبيو" يمكن أن يمنع المزيد من التقدم في هذا الشأن".

وختم قائلاً: "ما لا أريد أن أفعله هو أن نتخذ نوعاً من العمل المتهور مثل التسمية التي اقترحها "روبيو"، والتي قد تسبب إيقاف هذا التقدم بشكل مفاجئ في المملكة العربية السعودية".