وزير الصحة يوجه بافتتاح مراكز رعاية أولية للعمل 16 ساعة

بهدف تخفيف الزحام على أقسام الطوارئ

وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتخصيص 25 % من أجمالي عدد المراكز الصحية العاملة في المناطق والمحافظات للعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

جاء ذلك في تعميم وجهه الوزير اليوم للمديريات الصحية بالمناطق والمحافظات حصلت "سبق " على نسخة منه، حيث وجه كذلك بجدولة عمل عيادات التطعيم والأسنان ورعاية الحوامل ابتداء من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء.

أكد الوزير الربيعة في التعميم على أهمية استمرار ساعات الدوام الرسمي بها لتخفيف الازدحام على أقسام الطواري في المستشفيات.

إلى هذا ذكر مصدر لـ "سبق " أن توجيه الوزير جاء بعد ارتفاع شكاوي المستشفيات من ازدحام الطوارئ بحالات غير طارئة الأمر الذي شكل عبء عليها وأن هناك عدد من المراكز الصحية لديها سوء توزيع بعدد الكوادر الصحية.

وأضاف المصدر أن تعاميم سابقة أرسلت لتطبيق ذلك حيث يتولى فريقان تشغيل هذه المراكز لمدة 16 ساعة.