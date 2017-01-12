وزير الصحة ومدير جامعة أم القرى يوقعان اتفاقية "الحشود"

تتعلق بأبحاث الحج وكيفية التعامل مع أي أمراض قد تحدث فيه

وقَّع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين المركز العالمي لطب الحشود، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

حضر التوقيع نائب وزير الصحة، حمد الضويلع، ومدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، والمشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية لشؤون الحج والعمرة، الدكتور حسين غنام، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات الطبية بالجامعة، وعدد من المسئولين بوزارة الصحة.

وفور وصول وزير الصحة لمقر الحفل أطلع على عيادات طب الأسنان المتنقلة وما تحتويه من أجهزة ومعدات طبية.

بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها مدير الجامعة، الدكتور بكري بن معتوق عساس، كلمة رحب فيها بوزير الصحة والحضور الكرام.

وقال "إننا فخورين بهذه الاتفاقية والتي تشرف بها جامعة أم القرى بما تضمه من كليات طبية، وكوادر تدريسية، وبرامج معتمدة من الهيئات العالمية".

وأشار إلى أن الجامعة لديها الكثير فيما يتعلق بإدارة الحشود في صحة الحشود والبيئة، مشيراً إلى أنها مليئة بالكوادر المميزة، التي ستسهم في خدمة ضيوف الرحمن وخدمة مكة المكرمة بفضل الله أولاً، ثم بما حظيت وتحظى به الجامعة من دعم القيادة الرشيدة – وفقها الله – مما جعلها من الجامعات المتميزة في مجالات عدة ومن أهمها خدمات البحث العلمي في مجالات الحج والعمرة.

وثمن "عساس" ثقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على توقيعه هذه الاتفاقية التي يعود أثرها الايجابي لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

ووقع بعد ذلك وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الجامعة الدكتور بكري عساس اتفاقية مذكرة التفاهم في مجال صحة الحشود.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك تعاونا كبيرا بين جامعة أم القرى ووزارة الصحة، لافتاً إلى أن آلية التعاون في هذه الاتفاقية ستتعلق بأبحاث الحج وكيفية التعامل مع الحشود وأي أمراض قد تحدث في الحج لا قدر الله، مشيراً إلى أن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يزخر بكمية هائلة من الأبحاث المفيدة التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة خدمات الحج .

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور حمزة غلمان أن الاتفاقية تتضمن التشاور بين المعهد والمركز في شتى المسائل ذات الأهمية المشتركة لتدعيم جهودها بغية تحقيق أغراضهما في شتى المجالات، وكذلك يتبادل المعهد والمركز الوثائق والمعلومات ذات الاهتمام المشترك ويعملان على تضافر جهودهما ليكفلا استخدام وجمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية ونشرها خدمة لأهدافهما المشتركة.

ولفت إلى أن الاتفاقية تشتمل كذلك على عدد من المجالات التعاون في برنامج صحة الحشود لأجل ترقية صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بما في ذلك إنشاء برامج تطويرية وتثقيفية وتدريبية، والتعاون في بناء الكوادر الوطنية في مختلف مجالات الصحة والحشود وطب الطوارئ وإدارة الكوارث علاوة على -بناء العلاقات بين المنظمات والجهات المحلية والدولية وبناء شبكة تواصل لتبادل المعلومات وإعداد الدراسات وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها والبحوث ذات الصلة بمجالات عمل المعهد والمركز فيما يختص ببرنامج صحة وإدارة الحشود، إضافة إلى التعاون في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للدراسات والبحوث التي تخدم تطوير خطط الشراكة للجهات في مجال صحة وإدارة الحشود.

وأكد الدكتور "غلمان" أن هذه الاتفاقية ستحقق مكاسبا عدة نستطيع بواسطتها الحصول على معلومات تفيد كثيرًا ليس فقط في مجال البحوث البيئية والصحية بل أيضا في مجال البحوث المعلوماتية، وبحوث إدارة الحشود، والتصاميم العمرانية، مثمناً تشريف وزير الصحة لتوقيع هذه الاتفاقية التي سيكون لها الأثر الايجابي للارتقاء بمنظومة الخدمة التي تقدمها الحكومة الرشيدة – أيدها الله - لحجاج بيت الله الحرام.