





69

أكد أن الخطر الأكبر لأمريكا يتمثل في كوريا الشمالية وطهران

وزير خارجية أمريكا المرشح: داعش والقاعدة والإخوان وإيران منبع الإرهاب

أكد ريك تيليرسون، وزير الخارجية المعيَّن في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في أول خطاب له أن الأولوية القصوى للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط هي دحر تنظيم داعش الإرهابي. مشيرًا إلى أن التخلص من هذا التنظيم هو الخطوة الأولى لوقف قدرات جماعات وأطراف أخرى، تسعى لضرب أمريكا على أراضيها، وكذلك ضرب حلفائها. مشددًا على أن على الولايات المتحدة التركيز على تنظيمات أخرى، مثل الإخوان والقاعدة وإيران.



ودعا الوزير الأمريكي الجديد خلال جلسة المصادقة على تعيينه وزيرًا للخارجية بالكونجرس الأمريكي إلى دعم كل المسلمين الذين ينبذون العنف. مضيفًا: "هناك خطوط لمواجهة الإسلام المتطرف، من خلال دحر داعش. وهناك تحديات كبيرة، تستدعي اهتمامنا، وخصوصًا في سوريا والعراق وأفغانستان. وهناك أولويات متفاوتة، لا بد من معالجتها، لكن يجب ألا نحيد بناظرينا عن المهمة الأولى، وهي دحر داعش".



وتحدث عن الخطر الأكبر لأمريكا، المتمثل في كوريا الشمالية وإيران، الذي يجب أن تواجهه أمريكا لتحييد هذه المخاطر.

