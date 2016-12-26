وزير الخارجية الأردني يصل الرياض و"الجبير" يستقبله

وصل إلى الرياض، اليوم، وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والقائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالرياض الدكتور ماهر الطراونة، ومندوب من المراسم الملكية.