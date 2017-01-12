بالصور.. وزير الحرس الوطني يتقدم المصلين في الصلاة على "الرشيدي"

الشاعر الفقيد فارق الحياة إثر مرض عضال ألمّ به

تصوير - عبدالملك سرور: ودع محبو الشاعر الفقيد العميد مساعد الرشيدي في مقبرة النسيم بالرياض، بعد أن أديت الصلاة عليه بحضور جمع كبير من المشيعين في جامع الراجحي، تقدمهم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وكان "الرشيدي" قد فارق الحياة صباح الْيَوْم الخميس إثر مرض عضال لم يمهله كثيرا.

وتتقدم "سبق" التي آلمها الخبر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وتسأل الله تعالى أن يلهم الجميع الصبر والسلوان .