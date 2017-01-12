"وزير الأوقاف الأردني" يثمِّن المشروعات الكبرى بالمملكة

التي تم تنفيذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر

ثمن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوفد الأردني، "الدكتور وائل عربيات"؛ المشروعات الكبيرة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

واعتبر ما يقدم من خدمات جليلة لضيوف الرحمن يأتي تأكيدًا على التطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام، مقدماً شكر شعب وحكومة الأردن للمملكة العربية السعودية.

وأشاد "عربيات" بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وبالبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، التي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة؛ مما أدت إلى تميز ونجاح موسم حج العام الماضي، منوِّهاً بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وثمن تعاون كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العامّ كذلك –بمشيئة الله تعالى-.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بوزير الحجّ والعُمرة "الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن"، للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي لموسم حج 1438هـ وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيّة والإسلاميّة ودول الأقليات الإسلاميّة لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها، والنقابة العامّة للسيارات، وكل ما تُعنى به الخطط التشغيلية للوزارة، لإنجاح موسم حج هذا العام.