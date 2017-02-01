وزيرا سنغافورة وبنجلاديش يشيدان بخدمات المملكة لضيوف الرحمن

خلال بحث ترتيبات ومتطلبات حجاج بلديهما

أشاد وزير الاتصالات والمعلومات، الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة، رئيس وفد شؤون الحجّ السنغافوري والخدمات والتسهيلات "الدكتور يعقوب بن إبراهيم"؛ بالخدمات الجليلة التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونوه إلى مستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وببرامجها التقنية، وبفعالية المسار الإلكتروني الذي تحرص الوزارة على تنفيذه بشكل متطور؛ مما أتاح مزيدًا من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

كما أشاد وزير شؤون الأديان في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، رئيس وفد شؤون الحجّ البنجلاديشي "محمّد مطيع الرحمن"، بتميز ونجاح موسم حجّ العام الماضي، منوِّهًا إلى الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.

ولفت إلى تعاون جميع القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعُمرة التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكدًا أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حجّ هذا العامّ.

جاء ذلك خلال لقائهما وزيرَ الحج والعمرة بالنيابة "الدكتور عصام سعد بن سعيد" اليوم الأربعاء، وفقًا للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حجّ 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.



كما تأتي في إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيّة والإسلاميّة ودول الأقليات الإسلاميّة لمناقشة ترتيبات تنظيم حجاجهم، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها، والنقابة العامّة للسيّارات، وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية لوزارة الحج والعمرة لموسم حج ١٤٣٨هـ.