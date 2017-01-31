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​قال: كان باراً بوالديه.. ومتزوج وله ولدان ونحن راضون كل الرضى

والد الشهيد "الذيابي" لـ"سبق": ابني مات بطلاً شهيداً يدافع عن دينه وحدود وطنه ومقدساته

قال "مسحل بن سلطان الذيابي" والد الشهيد "ثامر": "استشهاد ابني فخر لنا جميعاً، فقد استشهد وهو يذود عن حدود بلادنا الطاهرة وهو يدافع عن دينه ووطنه ومقدسات هذا الوطن الغالي، وإن القيادة الرشيدة تثمن الدور الكبير الذي يقدمه هؤلاء الأبطال في سبيل دفاعهم عن دينهم ومليكهم وشعبهم، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأحمد الله -سبحانه وتعالى- على قضائه وقدره، فنحن راضون كل الرضى؛ لأن ابننا مات بطلاً شهيداً في ميدان الشرف والعزة والكرامة من أجل الدين والوطن".



وأضاف "الذيابي": "ابني الشهيد كان باراً بوالديه، ومتزوج وله ولدان، وكان آخر لقاء به قبل 14 يوماً قبل الاتجاه إلى تأدية مهام عمله وواجبه الوطني على حدودنا الغربية والغربية الجنوبية للمملكة، وودعني أنا ووالدته وإخوته ثم أبحر مع زملائه حمايةً لحدود المملكة لينال الشهادة، وهو يدافع عن أرض الحرمين الشريفين بكل قوة وشجاعة".



وأكد "الذيابي" أن رحيل ابنه في ميدان الشرف والبطولة أمر يستحق الفخر والاعتزاز، مؤكداً أنه وأبناءه وأحفاده وجميع أبناء قبيلته فداء للوطن، مجدداً العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقدماً شكره لكل من ساهم بحضوره واتصاله.



وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في بيان لها أمس تعرُّض فرقاطة سعودية لهجوم واستشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة ثلاثة آخرين حالاتهم مستقرة. وذلك أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة وتعرضوا لهجوم إرهابي من قِبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية.

