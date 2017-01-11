واقعة فيديوهات التعذيب تتفاعل.. "أبا الخيل": وصلنا لوالدة الطفلة

قال: مدير فرع الوزارة قابلها وسيتم اتخاذ اللازم وفق النظام

كشف متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه تم الوصول لوالدة الطفلة التي ظهرت في مقاطع فيديو على تويتر تتعرض للتعنيف، موضحا أنه تم مقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

وفي وقت سابق اليوم تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قضية تعذيب طفلة وادعاءات حساب في تويتر أنها وقعت في مكة المكرمة، حيث نشر حساب في تويتر حمل اسم "أم تريد بنتها بحضنها" خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر تعذيب رضيعة، متهمة والدها الذي يسكن في مكة المكرمة، حسب دعواها.

وقالت المغردة إنها سورية الجنسية والأب سعودي تولى حضانة الطفلة وعمرها شهر واحد، وبدأ في تعذيبها وتهديد والدتها بالمقاطع.