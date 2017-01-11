"هيئة حقوق الإنسان": معذب الرضيعة لن يفلت من العقوبة الرادعة

قالت: ما ظهر في المقاطع المتداولة فعل محرم وفق الشريعة والأنظمة

أكدت هيئة حقوق الإنسان متابعتها لما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه شخص يعذب طفلة رضيعة موضحة أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لضبط الفاعل واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني وحفظ حقوق هذه الطفلة.

وأضافت ظهر اليوم : تبين للهيئة أن ما ظهر خلال المقاطع المتداولة فعل محرم ومجرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وتؤكد الهيئة على أن الفاعل لا يمكن أن يفلت من العقوبة الجزائية الرادعة.