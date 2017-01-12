هيئة الإحصاء تطلق مؤشراً لقياس السوق العقاري.. الاثنين

تهدف لرصد الأداء وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع

تطلق الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين المقبل، مؤشر الرقم القياسي للعقارات؛ حيث يُنتظر أن تعلن المؤشر وكل البيانات المتعلقة به، خلال ورشة عمل تتزامن مع معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني.

ووفق الهيئة؛ فالمؤشر يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقارية في المملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت في أواخر العام الماضي، عن إطلاق أكثر من 45 منتجاً إحصائياً جديداً كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملت إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والأمن والسلامة.