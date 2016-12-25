هبوط قياسي للريال الإيراني.. خسر 19% من قيمته أمام الدولار

انخفض سعر الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأميركي، الأحد، ليواصل هبوطه المستمر منذ ستة أشهر ويخسر نحو 19 بالمئة من قيمته، رغم رفع العقوبات عن إيران.

وبلغ سعر الريال 41300 أمام الدولار، بانخفاض عن 34600 للدولار، ما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي لا يزال مثبتا عند 32300 ريال للدولار.

وتسارع هبوط الريال بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بإلغاء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العظمى، ورفعت بموجبه العديد من العقوبات العالمية مقابل خفض إيران لبرنامجها النووي.

ويبدو أن البنك المركزي الإيراني خفض تدخلاته في العملة الرسمية دون أن يكشف عن أسباب ذلك.

ووفق سكاي نيوز كان للعقوبات العالمية التي فرضت على إيران في 2012، تأثير مدمر على الريال الذي انخفض إلى 35000 ريال مقابل الدولار من نحو 10000 قبل عامين.

ويقول خبراء إن معظم أسباب المشكلة الحالية تكمن في رفض البنوك العالمية العودة إلى إيران، رغم إنهاء العقوبات، مما يجعل من الصعب إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية.

وتتردد البنوك في التعامل مع الاقتصاد الإيراني، وتخشى من تبعات العقوبات الأميركية المتبقية التي لم ترفع بعد الاتفاق.