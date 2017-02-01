نوف آل سعود: "مهدوا لنا الطريق" استهدف إطلاق مواهب ذوي الإعاقة

دعت الشركات والجهات ورجال الأعمال لأداء واجبهم تجاه هذه الفئة

أكدت رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الدولي الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود أن أبنائنا من ذوي الإعاقة لديهم الكثير ليقدموه لهذا الوطن وأبناءه فيما لو تم دمجهم في المجتمع من خلال تهيئة الطرق والمرافق لهم ليزاولوا حياتهم بشكل طبيعي.

وقامت الأميرة "نوف" بمداخلة هاتفية بقناة الرسالة الفضائية للحديث عن مشروع "مهدوا لنا الطريق.. لأجلهم الرياض أجمل" الذي ينفه مركز التأهيل الدولي ومجموعة المعرفة النوعية القابضة بإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقالت: "واجبنا جمعياً تجاه هذه الفئة أن نزيل كافة الحواجز بيننا وبينهم وأن نفسح المجال لهم لإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم".

وأضافت: "فئة ذوي الإعاقة لديهم الكثير من الإمكانات والقدرات المتميزة فيما لو مهد لهم الطريق من خلال تهيئة المرافق والطرق لهم لمزاولة حياتهم بشكل طبيعي".

وأردفت: "مشروع "مهدوا لنا الطريق" جاء انطلاقاً من كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله - حين كان أميراً للرياض، "الرياض صديقة لذوي الإعاقة" والمشروع سوف ينطلق من الرياض بمشيئة الله وصولاً إلى جميع مناطق المملكة".

وتابعت: "ندعو كافة الشركات والجهات ورجال الأعمال وكل ذوي العلاقة لأداء واجبهم تجاه هذه الفئة من خلال تهيئة الطرق والمرافق لهم ونؤكد أن هذا ليس تكرماً منا عليهم بل هو واجب علينا جميعاً تجاه هذه الفئة الغالية على نفوسنا".

وصدرت موافقة الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية على رعاية حفل تدشين مشروع مهدوا لنا الطريق بمنتزه البجيري بمحافظة الدرعية والذي يهدف إلى تهيئة المرافق لذوي الإعاقة وكبار السن وتعريف المجتمع بالصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة والدعوة لتذليلها، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 جمادى الأول 1438هـ تحت شعار "لأجلهم رياضنا أجمل" وذلك بإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة لذوي الإعاقة من بينها مسابقة أفضل مبدع، وأفضل ريادي، وأفضل حافظ للقرآن من ذوي الإعاقة.

ويصاحب فعاليات المشروع، معرض متخصص تشارك فيه مجموعة من الشركات والجهات المختصة بالإعاقة، وسيشتمل على العديد من الأجنحة التي تناسب هذه الفئة من بينها جناح للرسم والتلوين للأطفال، والكبار من ذوي الإعاقة من الرجال والنساء، ومنتجات: (حركية – بصرية – سمعية) لذوي الإعاقة من الجنسين بصورة منفصلة وجناح للجنة رياضة ذوي الإعاقة، وجناح الاتحاد السعودي الرياضي للصم وغيرها.