نمر ينهش رجلاً حتى الموت في إندونيسيا

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن نمراً سومطرياً مهدداً بالانقراض نهَش رجلاً حتى الموت في إقليم سومطرة الجنوبية الإندونيسي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، كان الرجل (25 عاماً) يقوم بالْتقاط سعف النخيل في غابة بمنطقة موسي بانيواسي، أمس الثلاثاء، عندما هاجمه النمر؛ بحسب ما ذكره موقع "فيفا.كو" الإخباري.

وقال قائد شرطة المنطقة نوفو إديانتو: إن الرجل توفي جراء إصابات خطيرة في الرقبة والساقين.

يُذكر أن نمور سومطرة مهددة بالانقراض؛ حيث يوجد أقل من 400 نمر حالياً؛ وفقاً لجماعة "دبليو دبليو إف" المعنية بالحفاظ على الحياة البرية.