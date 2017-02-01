نجاة مدير مرور مكة من حادث دهس.. مطاردة والجاني ارتكب ٨٠ مخالفة

طلب منه رخصته ففر هارباً.. والمتهم أوقف بالقوة الجبرية في حي الشرائع

تمكن مرور العاصمة المقدسة من الإطاحة بشاب عشريني تسبب في إحداث رضوض وخدوش لمدير مرور العاصمة المقدسة أثناء قيامه بعمله وطلبه من الشاب الذي فر هاربا رخصته والأوراق، ما تسبب في إيذاء مدير الإدارة.

وتفصيلا وبحسب مصادر "سبق" وأثناء قيام مدير الإدارة بجولته التفقدية الصباحية في المنطقة المركزية رصد مركبة من نوع فورد تورس مظللة بالكامل .

وأضاف المصدر: عندما لاحظ قائد المركبة تواجد دورية المرور دخل لأحد الطرق الفرعية وقام بالرجوع "ريوس" بسرعة عالية وفي منطقة تعج بزوار بيت الله الحرام، ما استدعى دورية المرور بمتابعته حتى منعه زحام المركبات من إكمال طريقه لتغلق عليه دورية المرور الطريق ويتولى مدير الإدارة طلب رخصة السائق.

وتابع المصدر: رفض قائد المركبة طلب مدير الإدارة وقام بالانطلاق مرة أخرى ما أوقع مدير المرور بين المركبتين وسقوطه أرضا ونجاته من الدهس وهروب قائد المركبة الذي تمت مطاردته من قبل دوريات المرور واستيقافة بالقوة الجبرية في مخطط الشرائع بعد قيامه بعكس الدائري الثالث وقياداته بسرعة تلامس سقف 200 كلم وتجاوزه إحدى النقاط الأمنية كاد يتسبب بدهس رجل المرور فيها .

فيما لايزال مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة يرقد على السرير الأبيض في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة مع تعرضه لإصابات وخدوش نتيجة سقوطة أرضا.

وبحسب مصادر "سبق" فإن قائد المركبة يعمل في أحد القطاعات الخدماتية وعليه مخالفات مرورية تتجاوز 80 مخالفة.