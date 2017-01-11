نادي المعلمين بالطائف يكرم الفائزين في مسابقاته للألعاب المختلفة

"الشمراني" للمشتركين: لا خاسر بيننا ولا تعصب

"أتمنى لكم أياما رياضية ممتعة ومسابقات محفزة بعيدة عن التعصب ومنافسات شريفة"، بهذه العبارات اختتم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور محمد بن حسن الشمراني، حفل التكريم الذي أقامه نادي المعلمين للفائزين في مسابقاته للألعاب المختلفة، على شرفه، و بحضور المساعد للشؤون المدرسية، محمد عامر النفيعي.



وقال "الشمراني" إن "هذه الزيارة لكم، وللسماع منكم، و تكريم لبعض الزملاء الذين حققوا بعض المراكز في مسابقات النادي، هذا النادي الذي نُعده فريدا على مستوى المملكة وهو قليل في حق المعلم سواء المعلمين على رأس العمل أو المتقاعدين، وهو أقل ما يقدم لزملائنا المعلمين أو منسوبي التعليم عامةً".



وقدَّم المساعد للشؤون المدرسية، محمد بن عامر النفيعي، هدية بهذه المناسبة للمدير العام، مثمناً زيارته لهذا الصرح، ومؤكدًا أن هذا كان له دافع كبير لجميع منسوبيه ومشتركيه في مختلف الألعاب وما صاحبها من توجيهات تعمق مدى حرص القائمين على هرم التعليم بكل ما يحقق الاستقرار لمنسوبيها وتميزهم في شتى المجالات.