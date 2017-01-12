نائب الرئيس اليمني يدعو برلمانيي ‏بلاده لإعلان تأييدهم للحكومة لشرعية

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أعضاء السلطة التشريعية في بلاده، ممن لم يحددوا موقفاً من الأوضاع الجارية في البلاد، إلى إعلان تأييدهم للحكومة الشرعية ومقاومة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وبحث الفريق "محسن"، خلال لقاءين منفصلين له الليلة الماضية في مدينة الرياض، مع وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي، ورئيس تكتل نواب الشرعية في البرلمان اليمني محمد مقبل الحميري؛ الجهود المبذولة لأعضاء مجلس النواب في رفض سلوك المليشيا الانقلابية.
وشدد المسؤول اليمني على ضرورة دعوة من تبقى من أعضاء البرلمان إلى إعلان تأييد الشرعية ومقاومة الانقلاب؛ لكونه يستهدف شرعية أعضاء البرلمان كممثلين اختارهم الشعب اليمني.
وأكد نائب الرئيس اليمني أهمية مضاعفة جهود أعضاء مجلس النواب في استعادة مؤسسات الدولة؛ حتى تبدأ بمزاولة سلطاتها المنوطة بها ومن ضمنها السلطة التشريعية ممثلةً في مجلسي النواب والشورى.
وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، المتصلة بالعمل على تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الانقلابيون، والحدّ من ممارساتهم الفوضوية التي تطال موارد البلاد ونهبهم لمقدراتها.
أشار إلى توجيهات "هادي" بالعمل على تخفيف الأزمة الاقتصادية
دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أعضاء السلطة التشريعية في بلاده، ممن لم يحددوا موقفاً من الأوضاع الجارية في البلاد، إلى إعلان تأييدهم للحكومة الشرعية ومقاومة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وبحث الفريق "محسن"، خلال لقاءين منفصلين له الليلة الماضية في مدينة الرياض، مع وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي، ورئيس تكتل نواب الشرعية في البرلمان اليمني محمد مقبل الحميري؛ الجهود المبذولة لأعضاء مجلس النواب في رفض سلوك المليشيا الانقلابية.
وشدد المسؤول اليمني على ضرورة دعوة من تبقى من أعضاء البرلمان إلى إعلان تأييد الشرعية ومقاومة الانقلاب؛ لكونه يستهدف شرعية أعضاء البرلمان كممثلين اختارهم الشعب اليمني.
وأكد نائب الرئيس اليمني أهمية مضاعفة جهود أعضاء مجلس النواب في استعادة مؤسسات الدولة؛ حتى تبدأ بمزاولة سلطاتها المنوطة بها ومن ضمنها السلطة التشريعية ممثلةً في مجلسي النواب والشورى.
وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، المتصلة بالعمل على تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الانقلابيون، والحدّ من ممارساتهم الفوضوية التي تطال موارد البلاد ونهبهم لمقدراتها.