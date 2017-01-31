"موبايلي" تُطلق المُسلسل الكوميدي #الاستراحة_شو

​تتناول قصصاً من المجتمع السعودي في إطار مشوقٍ

أطلقت شركة اتحاد اتصالات موبايلي مسلسل #الاستراحة_شو، والذي يُقدّمُ حلقات قصيرة تتناول قصصاً مختلفةً من المجتمع السعودي في إطار ممتعٍ ومشوقٍ وكوميدي.



وجاءت أول حلقة من المسلسل بمحتوى هادف يلائم مختلف الفئات المستهدفة.



وأنتج القائمون على المسلسل حلقات أخرى عن مواضيع اجتماعية متنوعة تتناول مختلف خدمات ومنتجات الشركة.

