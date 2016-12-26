مواطن بعسير يخترع جهازاً لإنقاذ ضحايا الآبار الارتوازية

سُجِّل في مدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحظي بتجربة "المدني"

نجح المواطن مصلح هادي علي آل عقيل؛ من محافظة محايل عسير، في اختراع جهاز لإنقاذ وانتشال مَن يسقط في الآبار الارتوازية، وسُجلت براءة الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

يعد هذا الاختراع الوحيد في العالم الذي ليس له مثيلٌ من نوعه، وقال المواطن إنه تمّت تجربة هذا الجهاز من قِبل لجنة من الدفاع المدني بمنطقة عسير بأمرٍ من سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز؛ مشيراً إلى أن هذا الاختراع يعد عملاً إنسانياً.

وعبّر المخترع عن شكره للمهندس محمد بن علي الشيخي؛ من كليه التقنية قسم الكهرباء على ما بذله وقدّمه من مساعدة له في إنجاز اختراعه هذا.

وقال إن ما دفعني لهذا الاختراع هو كثرة سقوط الأطفال في الآبار الارتوازية.