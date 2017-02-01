ممارسو الصيد الجائر بتبوك يواصلون العبث بقتل الوعول

مهتمون بالبيئة: جرائم اقتصادية تنخر في جسد الوطن

يواصل ممارسو الصيد الجائر في منطقة تبوك بالقضاء على الوعول العربية وتحدي الأنظمة بتصوير تاريخ صيدها بدمائها في ظاهرة متكررة على مدى السنوات الماضية.



وأظهرت صورة حديثة زود "سبق" بها مهتمون بالبيئة بالمنطقة تاريخ صيد وعل عربي مساء أمس الثلاثاء في منطقة بين تبوك ومحافظة العلا ووصفوا ذلك بأنه خطر يهدد الحياة الفطرية في حال استمر ممارسو الصيد الممنوع بالقضاء على الحيوانات المهددة بالانقراض.



وأكدت رابطة تبوك الخضراء المهتمة بالبيئة لـ "سبق" أن هذه الممارسات أصابت بعض نشطاء البيئة بالإحباط، ولكن هذا لن يثنينا عن مواصلة عملنا لتحقيق أهدافنا وما تصبو إليه تبوك الخضراء "جمعية حياة البيئة"، مطالبين بعدم السكوت عن الجرائم البيئية التي تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية التي تنخر في جسد الوطن.



وأضافت: "كلنا أمل بالهيئة السعودية للحياة الفطرية بأن تضاعف جهودها لحفظ ما تبقى من قطعان الوعول المنتشرة بمواقع متفرقة بالمنطقة ولم يتم إدراجها ضمن محميات الهيئة كما نطلب كحد أدنى بالكشف على تلك المواقع بوساطة طائرات الحماية والموجودة في منطقة الجوف".



وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير سابقة بعد أن أعاد صيادون بتبوك نشر صور في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اعتداء على الحياة الفطرية، وذلك بصيد وعول وكتابة تاريخ صيدها بدمائها بقصد التباهي بها في الوقت الذي تستنكر فيه الهيئة السعودية للحياة الفطرية ذلك ووصفته بأنه منافٍ لتعاليم ديننا الحنيف، التي تنبذ مثل هذه التصرفات العبثية والمخالفة لطاعة ولي الأمر والأنظمة التي سنتها الدولة للمحافظة على مقدرات الوطن الفطرية.

