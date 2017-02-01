1.3 مليون سعودي سجّلوا في "حساب المواطن"

خلال أقل من 24 ساعة على انطلاق البرنامج

كشف المشرف العام على برنامج "حساب المواطن" المهندس ماجد العصيمي، عن تسجيل 1.3 مليون سعودي خلال أقل من 24 ساعة.

وقال "العصيمي" لـ"العربية": "أكثر من 856 ألف أسرة من الأسر الضمانية تم تسجيل أفرادها تلقائياً، ولا يحتاجون إلى دخول البوابة مرة أخرى".

وأضاف: "‏يعمل في مركز الاتصال بالحساب ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة، وقد دعا البرنامج إلى التواصل معه عبر حسابه في "تويتر" في حال مواجهة أي صعوبات".

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" قد أطلقت، مساء أمس، عبر الرابط:https://ca.gov.sa ويقوم المتقدّم بالتسجيل في البرنامج عبر إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم جوّال.

ويتمكّن المواطن بعد ذلك من تعبئة نموذج التسجيل الذي يتضمّن بيانات المتقدّم الشخصية وبيانات العمل والدخل والحساب البنكي وغيرها من البيانات.