200 مليون ريال خسائر الفنادق السعودية في ٩ أشهر

"الطيار" و"الحكير" و"دور" أبرز المتصدرين

هبطت الأرباح الصافية لشركات قطاع الفنادق والسياحة المدرجة في السوق السعودية “تداول” إلى 277 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 365 مليون ريال للفترة نفسها من 2015، بتراجع 24% ومقارنة بـ349 مليون ريال للربع الثاني بنسبة زيادة 21%.

وتراجعت الأرباح الصافية للقطاع إلى 902 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل 1.230 مليار ريال للفترة المماثلة 2015 بانخفاض نسبته 27%، وتصدرت “مجموعة الطيار للسفر القابضة” شركات القطاع بعد استحواذها على 76% من الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى تعادل 682 مليون ريال مقابل 946 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى 2015 بتراجع 28%.

وجاءت “مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية” في المرتبة الثانية بعد استحواذها على 14% من أرباح القطاع للأشهر التسعة الأولى تعادل 127 مليون ريال، مقارنةً بـ158مليون ريال للفترة نفسها من 2015 بانخفاض 19.3% .

واستحوذت شركة “دور الضيافة” على 10% من أرباح القطاع عن الأشهر التسعة الأولى تعادل 90 مليون ريال في مقابل 122 مليون ريال بنسبة تراجع 26% .

ويأتي قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الـ11 بين القطاعات لجهة الأسهم المدرجة في “سوق الأسهم السعودية” إذ يبلغ عدد شركات القطاع أربع شركات مساهمة تبلغ قيمتها السوقية بحسب إغلاق الخميس الماضي 12مليار ريال، نسبتها 0.71% مقابل 22.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 47%.