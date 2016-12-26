مليارا ريال تُحققها السياحة الداخلية في الإجازة الفصلية.. وهذه الغرف الأقل سعراً

"ماس": 14% نمو في العائد.. و67% نسبة إشغال الفنادق و62% لـ"المفروش"

جذبت السياحة المحلية في مناطق المملكة المختلفة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لعام 1438هـ، مليوني سائح، بنسبة انخفاض (11%)؛ مقارنة مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في عام 1437هـ؛ حيث قُدّر إنفاقهم بحوالى (1.9) مليار ريال بنسبة نمو (14%) عن ذات الفترة العام الماضي، بمتوسط إنفاق (987) ريال للشخص الواحد في الرحلة بنسبة نمو (28%) عن الإجازة ذاتها عام 1437هـ.

وكشف تقرير حول الحركة السياحية، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول هذا العام، صدر حديثاً عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن قيمة إنفاق السياح القادمين للمملكة الذين يُقَدّر عددهم بـ(283) ألف سائح خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنسبة انخفاض (46%) عن إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 1437هـ، بلغت (1.2) مليار ريال بنسبة انخفاض (47.3%) لنفس الفترة من العام السابق، بمتوسط إنفاق (4.535) ريال للشخص الواحد في الرحلة بانخفاض قدره (2.26%).

ويشيرالتقرير إلى أن المتوسط العام لإشغال الغرف في فنادق المملكة خلال شهر نوفمبر 2016 الذي وافق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول 1438هـ، بلغ 67.3%؛ حيث جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بنسبة 79.3% بمتوسط سعر للغرفة 373 ريالاً، ثم منطقة الرياض 78.3% بمتوسط سعر للغرفة 425 ريالاً، تليها المنطقة الشرقية 77.1% بمتوسط سعر للغرفة 334 ريالاً.

بينما توضح مؤشرات الحركة السياحية، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول هذا العام، أن المتوسط العام لإشغال الوحدات السكنية المفروشة في المملكة خلال شهر نوفمبر وصل إلى 62.7%، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى بنسبة 79.3% بمتوسط سعر للغرفة 275 ريالاً، ثم منطقة الباحة 70.6% بمتوسط سعر للغرفة 231 ريالاً، تليها منطقة جازان 67.7% بمتوسط سعر للغرفة 288 ريالاً.