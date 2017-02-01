ملك البحرين: الجنادرية حدث مهم يجسد تراثنا الإسلامي الأصيل

أكد أنه حدث فكري شامل يستقطب كبار المثقفين والأدباء والمفكرين

أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي والثلاثين في الجنادرية تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقال آل خليفة في تصريح عقب وصوله الرياض اليوم: هذا المهرجان السنوي الكبير أصبح تقليداً حضارياً وملتقى عربياً وإنسانياً تلتقي في رحابه نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والشعراء والباحثين من مختلف دول العالم الذي يثرون المهرجان بمختلف القضايا الفكرية والأدبية والثقافية.

وأضاف أن المهرجان وفعالياته المتنوعة يهدف إلى تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم، حيث أصبح مهرجان الجنادرية حدثاً مهماً يجسد تراثنا الإسلامي الأصيل وأصبح كذلك حدثاً فكرياً شاملاً يستقطب كبار المثقفين والأدباء والمفكرين في الوطن العربي والعالم الإسلامي، حتى أضحت الجنادرية نموذجاً يحتذى في بلداننا الخليجية والعربية.

وأعرب ملك البحرين عن تقديره واعتزازه بدعم ورعاية أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا المهرجان الوطني العريق الذي يجسد عراقة وأصالة الموروث الشعبي ويؤكد تميز الدور الحضاري ، ويعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية.

ونوه بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة حضارية وازدهار وتطور اقتصادي وتنموي على كافة الأصعدة متمنيا في ختام تصريحه التوفيق والتقدم واستمرار النجاح لهذا المهرجان الوطني للتراث والثقافة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.