مكة .. رياحٌ مُثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية و"المدني" يحذّر

الجمعة والسبت المُقبلان وانخفاضٌ ملموسٌ بدرجات الحرارة الصغرى

حذَّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة من رياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، تتعرّض لها المنطقة وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ تصل إلى أقل من ٢ كم، وتنخفض معها درجات الحرارة الصغرى انخفاضاً ملموساً.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد سعيد سرحان؛ أنه ورد تنبيهٌ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن احتمالية تعرُّض منطقة مكة المكرّمة، إلى رياح نشطة خلال يومَي الجمعة والسبت المقبلين، مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية إلى ٢ كم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى.

وأضاف: تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة مع رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة والغبار، وتنخفض معها درجات الحرارة الصغرى بشكل ملموس؛ خاصّة على شرق المنطقة تشمل المرتفعات منها.

وأكّد سرحان؛ أن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة يدعو المواطنين والمقيمين، خصوصاً عابري الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات والطريق الواصل لمنطقة المدينة المنوّرة، لتوخي الحذر في مثل هذه الأجواء التي تتعرّض لها المنطقة، كما يهيب بالمواطنين والمقيمين قاطني المحافظات الشرقية والشمالية من منطقة مكة المكرّمة عند الحاجة للتعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة (الكهرباء، أو الفحم والحطب، والكيروسين)، أن يراعوا في ذلك التهوية المناسبة عند استخدامها، وعدم محاذاتها للأقمشة والمواد القابلة للاشتعال، سعياً في تحقيق السلامة العامة للجميع، وأن يتحمّلوا المسؤولية في متابعة الأطفال بعدم العبث أو الاقتراب من أجهزة التدفئة حفاظاً على سلامتهم.