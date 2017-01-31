مقتل عشريني على يد شقيقه في "شقيري ضمد".. ضربه بلوح خشبي

أوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان أن مركز شرطة الشقيري أُبلغ من مستشفى العيدابي عن وصول مصاب في العقد الثاني من العمر وهو في حالة حرجة، وقد فارق الحياة لاحقًا، مضيفًا أنه من خلال المعاينة لوحظت إصابةٌ دامية في مؤخر الرأس، ومن إجراءات الاستدلال الأولية تبين أن الجاني شقيقه البالغ من العمر 18 عامًا؛ حيث قام بضربه نتيجة خلاف بينهما مستخدمًا لوحًا خشبيًّا على مؤخر رأسه ولاذ بالفرار.

وقد اتخذت جملة من الإجراءات البحثية التي آلت إلى القبض على شقيق المجني عليه بمحافظة ضمد وإيداعه التوقيف، وفي طور استكمال إجراءات القضية. والله الموفق.