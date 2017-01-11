مفتي المملكة: الملك سلمان إمامٌ عظيم يستحق التكريم

أشاد بنيل خادم الحرمين جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام

أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، أن نيل الملك سلمان لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام هو فوز مستحق هو حفظه الله أهلٌ له، نظير ما قدمه للإسلام وأهله من دفاع عن بلاد الإسلام عبر التحالف الإسلامي، أو خدمة للحرمين الشريفين وتوسعة لها ومشروعات وزيادة أعداد الحجاج واللقاء بقادة دول العالم الإسلامي والتباحث الدائم معهم في صالح المسلمين، مشيدًا بتواضع الملك وتدينه وطلبه الدائم للنصيحة.

جاء ذلك في حديث لسماحته مساء اليوم الأربعاء في لقائه الإسبوعي الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة ويعده ويقدمه يزيد الهريش.



وقال سماحته: هذه البلاد المباركة قامت على نهج الكتاب والسنة دولة صالحة تعاقب حكامها على هذا المنهج العظيم منذ الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى اليوم وكل قادتها ساعون في حمل هذه الشريعة والدفاع عنها بكل مستطاع، فنيل الملك سلمان لهذه الجائزة ليس أمرًا غريبًا بل هو أهلٌ لذلك، فها هو قد تبنى التحالف الإسلامي الذي وقف في وجه المجوس وأمام الطغاة وسعيه إلى الإصلاح بين دول الخليج ويحرص على التواصل معهم ومع كل الدول الإسلامية فهو في جل أيامه يستقبل قادتهم للتباحث معهم فيما يخدم صالح المسلمين، فهو وفقه الله إمام عظيم له فضلٌ كبير والمسلمون يعترفون بفضله وحسن سياسته وقيادته.

وزاد مفتي المملكة: كما وجه مؤخرًا بزيادة أعداد الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم ومضاعفة الجهود والطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من خلال عدد من المشاريع والقطار الذي بين الحرمين الشريفين، فالمتأمل يجد خادم الحرمين الشريفين سباقًا لكل خير نسأل الله له التوفيق والسداد.



وختم بقوله: إن الملك دائمًا يقول لنا ولغيرنا رحم الله من أهدى إليّ عيوبي وأنا مستعد لأي نصيحة هاتفيًا أو ورقيًا أو مقابلة، كل ذلك من تواضعه وفقه الله أسأل الله له الهداية والتوفيق والسداد.