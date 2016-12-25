معرض جدة الدولي للكتاب يختتم أعماله بعد 10 أيام حافلة بالحراك الثقافي

شاركت به 450 دار نشر من 30 دولة وزاره نصف مليون زائر

اختتم معرض جدة الدولي للكتاب أعماله في دورته السنوية الثانية مساء اليوم، بعد عشرة أيام حافلة بالنشاط والحراك الثقافي.



وقد بلغ عدد الزائرين أكثر من 355 ألف زائر وزائرة خلال تلك الفترة، فيما شهدت منصات التوقيع حضور 230 مؤلِّفًا ومؤلِّفة، صعدوا للتوقيع على مؤلَّفاتهم.



وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قد افتتح فعاليات المعرض في السادس عشر من شهر ربيع الأول الحالي، بحضور محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز. وصاحبت المعرض فعاليات ثقافية وعروض للأطفال، وشارك به 450 دار نشر من 30 دولة بأمهات الكتب المنوعة، التي شهدت توافدًا من عدد من مناطق السعودية.

