886 معتمراً وزائراً يستفيدون من برنامج هدية الحاج والمعتمر

استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أكثر من 886 معتمر وزائر منذ بداية موسم العمرة في الأول من صفر الماضي وحتى الحادي عشر من شهر ربيع الآخر الحالي في إطار برنامج" الفاتحة من جديد " الذي يتم تنفيذه بمقرأة الفاتحة الإلكترونية بمقر الجمعية الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير وهو برنامج يهدف لتحسين تـلاوة سـورة الفـاتحـة وقصار السور وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها القارئ بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم باستخدام التطبيقات التقنية الحديثة التي تعمل بـ 67 لغة.

وأوضح منصور العامر مدير عام الجمعية أن برنامج الفاتحة من جديد جاء لأهمية سورة الفاتحة وفضائلها وأنها ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا بها، ويندرج البرنامج تحت مظلة برنامج الجمعية الرئيسي غذاء الروح الذي يعنى بالتوجيه والارشاد .

وأضاف : أن هذا العام سوف يكون بإذنه تعالى عام التميًز والعمل لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بعد النجاح الكبير التي تحقق في زيادة عدد الخدمات بالبرامج الرئيسية الخمس وهي : غذاء الروح ، غذاء البدن ، مضياف ، العناية ، الوكالات , واستفاد منها أكثر من 9 مليون حاج ومعتمر وزائر في العام المنصرم ، مشيداً بدور الجهات الحكومية والأهلية والداعمين لبرامج وخدمات الجمعية سائلاً الله أن يجعل ذلك العمل في ميزان حسناتهم.

الجدير بالذكر أن هدية الحاج تأسست قبل نحو 7 سنوات، وهي جمعية خيرية تطوعية متخصصة تقدم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية.