مطار الرياض.. الإيقاع باثنين أخفيا 4 كيلو ذهب أسفل ملابسهما الداخلية

"الفهيد": مخالفة صريحة وهدفهما التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي محاولتين لتهريب أربعة كيلوجرامات من الذهب المشغول، حيث عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي الأستاذ سلطان الفهيد: "عُثر أولاً مع أحد القادمين على كيلوجرامين من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء".

وأضاف: "بنفس طريقة التهريب السابقة عُثر على كيلوجرامين آخرين من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وأردف مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي: "كان القصد من تهريب الذهب المشغول هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته "16" على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات" تزيد قيمتها على 60 ألف ريال سعودي يجب الإقرار عنها وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، علماً بأن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية".