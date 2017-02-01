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القبض على 6 بينهم مصاب أُحيل للمستشفى

مضاربة جماعية بالسكاكين داخل مسجد في شمران.. والشرطة تتدخل

أوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مخفر سبت شمران التابع لشرطة محافظة القنفذة باشر قضية مضاربة بين ستة أشخاص، إثر خلاف بينهم؛ ما أدى لإصابة أحدهم؛ ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.



وأضاف: تم التحفظ على جميع أطراف القضية لإحالتهم برفقة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.



وأشارت مصادر "سبق" إلى أن أحد المقبوض عليهم أُحيل لمستشفى جنوب القنفذة؛ وذلك لتعرضه لطعنة قوية. وتشير مصادر "سبق" إلى أن الخلاف كان على قطعة أرض.



وكان مغردون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا، يوثق المضاربة الجماعية التي استخدم فيها أشخاص بأحد المساجد بالعرضية الجنوبية السكاكين والخناجر.